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Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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16:50 05.08.2026 (обновлено: 17:36 05.08.2026)
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы

Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на ЧЕ

Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта
Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки победили в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
  • Они набрали 244,8221 балла.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Сборную страны представляли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Они набрали 244,8221 балла.
Третьего и четвертого августа россиянки также выиграли групповые произвольную и техническую программы.
Турнир проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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