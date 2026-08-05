Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки победили в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- Они набрали 244,8221 балла.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Сборную страны представляли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Они набрали 244,8221 балла.
Третьего и четвертого августа россиянки также выиграли групповые произвольную и техническую программы.
Турнир проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.