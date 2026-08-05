Стало известно имя самого ценного игрока в мужской гандбольной Суперлиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Шишкарев признан самым ценным игроком сезона-2025/26 среди мужских команд по версии Федерации гандбола России.
- Шишкарев стал лучшим бомбардиром ЦСКА с учетом всех турниров (168 голов), вошел в пятерку игроков своей команды, преодолевших показатель в 1000 игровых минут, и установил лучший результат в команде по количеству перехватов (31).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правый крайний московского ЦСКА Даниил Шишкарев признан самым ценным игроком сезона-2025/26 среди мужских команд, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
В голосовании, организованном ФГР, участвовали тренеры команд чемпионата России, спортивные журналисты и болельщики.
Капитан армейского клуба стал лучшим бомбардиром ЦСКА с учетом всех турниров (168 голов) и вошел в пятерку игроков своей команды, преодолевших показатель в 1000 игровых минут. Также в его активе 55 результативных передач и 31 перехват (лучший результат в команде). В пяти из шести матчей победного плей-офф он забрасывал не менее 6 голов за игру, суммарно отличившись 35 раз.
Ранее самым ценным игроком сезона-2025/26 в женской гандбольной Суперлиге была признана левый полусредний клуба "Ростов-Дон" Дарья Стаценко.