Стало известно имя самого ценного игрока в мужской гандбольной Суперлиге

Капитан армейского клуба стал лучшим бомбардиром ЦСКА с учетом всех турниров (168 голов) и вошел в пятерку игроков своей команды, преодолевших показатель в 1000 игровых минут. Также в его активе 55 результативных передач и 31 перехват (лучший результат в команде). В пяти из шести матчей победного плей-офф он забрасывал не менее 6 голов за игру, суммарно отличившись 35 раз.