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В Севастополе сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 05.08.2026
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14:13 05.08.2026
В Севастополе сбили четыре беспилотника

В Севастополе сбили четыре беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре беспилотника ВСУ.
  • В результате падения сбитых беспилотников в Севастополе повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, также зафиксированы два возгорания.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. В Севастополе в ходе отражения атаки днем в среду сбиты четыре беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"Наши силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку вражеских беспилотников. Сбито 4 БПЛА. Главное — пострадавших нет", - сообщил Развожаев в своем канале на платформе в "Макс".
По его словам, в районе улицы Репина в Севастополе сбитый беспилотник упал во дворе многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, БПЛА не сдетонировал. В одной из квартир дома в результате удара повреждено остекление балкона, на месте работают оперативные службы, сообщил он. Также поступила информация о падении еще одного беспилотника в Гагаринском районе, обошлось без детонации и возгорания.
Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания на территории одного из садоводческих товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты уже работают на местах, добавил губернатор.
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БезопасностьСевастопольГагаринский районМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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