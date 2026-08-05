В Севастополе сбили четыре беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. В Севастополе в ходе отражения атаки днем в среду сбиты четыре беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания на территории одного из садоводческих товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты уже работают на местах, добавил губернатор.