В Севастополе сбили четыре беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре беспилотника ВСУ.
- В результате падения сбитых беспилотников в Севастополе повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, также зафиксированы два возгорания.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. В Севастополе в ходе отражения атаки днем в среду сбиты четыре беспилотника ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, в районе улицы Репина в Севастополе сбитый беспилотник упал во дворе многоквартирного жилого дома. По предварительной информации, БПЛА не сдетонировал. В одной из квартир дома в результате удара повреждено остекление балкона, на месте работают оперативные службы, сообщил он. Также поступила информация о падении еще одного беспилотника в Гагаринском районе, обошлось без детонации и возгорания.
Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано два возгорания на территории одного из садоводческих товариществ в Балаклавском муниципальном округе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты уже работают на местах, добавил губернатор.
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