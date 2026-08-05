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На Ямале 30 человек заболели сальмонеллезом - РИА Новости, 05.08.2026
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15:58 05.08.2026
На Ямале 30 человек заболели сальмонеллезом

На Ямале 30 человек заболели сальмонеллезом после употребления суши

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 30 человек заболели сальмонеллезом.
  • Четверо пострадавших находятся на стационарном лечении, организована доследственная проверка.
  • Выявлено множество нарушений в организации «Доставка суши и пиццы Wasabi89», ее работа приостановлена.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Тридцать человек, по предварительным данным, заболели сальмонеллезом в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
"Предварительно установлено, что из 30 пострадавших четверо человек находятся на стационарном лечении, у каждого обратившегося установлен диагноз сальмонеллез", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что организовано проведение доследственной проверки по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий, способствовавших заболеваемости после употребления пищевой продукции суши и роллов, изготовленных организацией "Доставка суши и пиццы Wasabi89", – рассказали журналистам в управлении Роспотребнадзора по региону.
Там уточнили, что были отобраны пробы готовой продукции, обследован персонал. В ходе обследования цеха по изготовлению пищевой продукции выявлено много нарушений требований санитарного законодательства, работа организации приостановлена, добавили в управлении Роспотребнадзора.
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СалехардРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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