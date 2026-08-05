На Ямале 30 человек заболели сальмонеллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа 30 человек заболели сальмонеллезом.

Четверо пострадавших находятся на стационарном лечении, организована доследственная проверка.

Выявлено множество нарушений в организации «Доставка суши и пиццы Wasabi89», ее работа приостановлена.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Тридцать человек, по предварительным данным, заболели сальмонеллезом в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Предварительно установлено, что из 30 пострадавших четверо человек находятся на стационарном лечении, у каждого обратившегося установлен диагноз сальмонеллез", – говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что организовано проведение доследственной проверки по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин и условий, способствовавших заболеваемости после употребления пищевой продукции суши и роллов, изготовленных организацией "Доставка суши и пиццы Wasabi89", – рассказали журналистам в управлении Роспотребнадзора по региону.