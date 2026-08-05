Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла Касаткину, выступающую за Австралию, в матче второго круга турнира WTA 1000 в Торонто.
- В матче третьего круга Рыбакина сыграет с американкой Энн Ли.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла выступающую за Австралию Дарью Касаткину в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты.
В матче третьего круга Рыбакина сыграет с американкой Энн Ли (31-я ракетка мира).
В другой встрече третья ракетка мира Джессика Пегула со счетом 3:6, 6:3, 6:2 обыграла польку Магдалену Френх (46).