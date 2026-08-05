Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла выступающую за Австралию Дарью Касаткину в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.