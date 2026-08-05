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Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Теннис
 
22:15 05.08.2026
Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

Рыбакина обыграла Касаткину и вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

© Соцсети теннисисткиЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Соцсети теннисистки
Елена Рыбакина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла Касаткину, выступающую за Австралию, в матче второго круга турнира WTA 1000 в Торонто.
  • В матче третьего круга Рыбакина сыграет с американкой Энн Ли.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла выступающую за Австралию Дарью Касаткину в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты.
В матче третьего круга Рыбакина сыграет с американкой Энн Ли (31-я ракетка мира).
В другой встрече третья ракетка мира Джессика Пегула со счетом 3:6, 6:3, 6:2 обыграла польку Магдалену Френх (46).
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ТеннисСпортЕлена РыбакинаДарья КасаткинаЭнн ЛиЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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