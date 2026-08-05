Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают ночной массированный удар ВС России по Киеву и области.

В комментариях высказываются мнения о бессмысленности продолжения конфликта и упущенных возможностях для установления мира.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают ночной массированный удар ВС России по Киеву и области в ответ на атаки ВСУ.

"Что еще должно произойти, прежде чем Украина поймет, что не может выиграть эту войну? Когда она пойдет на территориальные уступки, чтобы наконец положить конец этим бессмысленным смертям?" — поинтересовался один из комментаторов.

"Виноват коррумпированный Владимир Зеленский , а также политические неудачники на Западе, которые мешают украинцам вести переговоры с русскими!" — отметил другой.

"Сколько еще возможностей для установления мира мы упустим? Как долго мы будем продолжать пытаться победить Россию? — возмутился еще один пользователь.

"Европа терпит неудачу уже четыре с половиной года. Они до сих пор так ничего и не поняли, очень жаль", — резюмировали читатели.