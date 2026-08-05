Шуваев уже посетил все муниципалитеты Белгородской области

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину, что после назначения на должность уже посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями.

"Ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваем с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то неисправности", - сказал врио губернатора.