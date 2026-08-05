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Шуваев уже посетил все муниципалитеты Белгородской области - РИА Новости, 05.08.2026
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16:44 05.08.2026 (обновлено: 16:54 05.08.2026)
Шуваев уже посетил все муниципалитеты Белгородской области

Шуваев доложил Путину, что уже посетил все муниципалитеты Белгородской области

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Шуваев был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая.
  • За 2,5 месяца он посетил все муниципалитеты региона и пообщался с жителями.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину, что после назначения на должность уже посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями.
Глава государства 13 мая назначил Шуваева врио губернатора региона.
"Ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваем с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то неисправности", - сказал врио губернатора.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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