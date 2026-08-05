Шлейхер и Иванов выступят в финале прыжков в воду с трехметрового трамплина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шлейхер и Иванов отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы.
- Финал соревнований пройдет в среду, начало — в 20:55 мск.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Григорий Иванов отобрались в финальную часть соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Финал пройдет позднее в среду, начало - 20:55 мск.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.