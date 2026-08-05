Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Валерия Чекалина осуждена условно на 5 лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.
- Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Лерчек.
- После диагностирования рака желудка четвертой стадии суд приостановил производство по делу до выздоровления Чекалиной, а затем возобновил слушания после девяти курсов химиотерапии.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), осужденной условно на 5 лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов.
"Зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", - говорится в данных суда.
В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до ее выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
Ранее по этому же делу суд приговорил к семи годам колонии бывшего мужа блогера Артема Чекалина и бизнес-партнера Романа Вишняка - к 2,5 годам колонии, оба обжаловали приговор, Мосгорсуд утвердил его для Вишняка, рассмотрение апелляционных жалоб Чекалина и его защиты пока не назначено.