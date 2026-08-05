Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер Валерия Чекалина осуждена условно на 5 лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Лерчек.

После диагностирования рака желудка четвертой стадии суд приостановил производство по делу до выздоровления Чекалиной, а затем возобновил слушания после девяти курсов химиотерапии.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на приговор блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), осужденной условно на 5 лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчек на три года запретили администрирование сайтов.

"Зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры", - говорится в данных суда.

В феврале 2026 года блогер родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд приостановил производство по делу до ее выздоровления и заменил домашний арест на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.