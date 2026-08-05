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Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за качества воды - РИА Новости, 05.08.2026
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10:05 05.08.2026 (обновлено: 10:06 05.08.2026)
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за качества воды

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после жалоб на качество воды

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Отключение воды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после обращений жителей по поводу качества водопроводной воды и ее временного отключения.
  • Будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обращений жителей по поводу качества водопроводной воды и ее временного отключения в Каменске-Уральском в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Горожане в интернете активно обсуждают качество воды, в комментариях жалуются, что вода имеет не только странный неприятный цвет, но и осадок. Судя по опубликованным местными жителями снимкам, вода у них имеет коричневатый оттенок, у некоторых из них она вовсе отсутствует.
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"Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку соблюдения законодательства о бесперебойном снабжении населения водоснабжением. Будет дана оценка деятельность ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства", – рассказали агентству в ведомстве.
Как информировала в понедельник администрация Каменска-Уральского, после проливных дождей ухудшилось качество воды в Нижне-Сысертском водохранилище, а поставляемая оттуда в водопроводную сеть вода не соответствует нормативам по цветности. Отмечалось, что для очистки воды реагентов требуется в пять раз больше обычного, их количество на "Водоканале КУ" увеличили, однако этого пока хватает лишь для того, чтобы подавать воду по часам.
Во вторник глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов уточнял, что принимаются меры для того, чтобы ситуация с водоснабжением нормализовалась. Мэрия заявляла, что возможно временное отсутствие или слабый напор холодной воды на верхних этажах многоквартирных домов, организован подвоз.
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