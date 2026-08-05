Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку из-за качества воды

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после обращений жителей по поводу качества водопроводной воды и ее временного отключения.

Будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после обращений жителей по поводу качества водопроводной воды и ее временного отключения в Каменске-Уральском в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Горожане в интернете активно обсуждают качество воды, в комментариях жалуются, что вода имеет не только странный неприятный цвет, но и осадок. Судя по опубликованным местными жителями снимкам, вода у них имеет коричневатый оттенок, у некоторых из них она вовсе отсутствует.

"Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку соблюдения законодательства о бесперебойном снабжении населения водоснабжением. Будет дана оценка деятельность ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения требований федерального законодательства", – рассказали агентству в ведомстве.

Как информировала в понедельник администрация Каменска-Уральского, после проливных дождей ухудшилось качество воды в Нижне-Сысертском водохранилище, а поставляемая оттуда в водопроводную сеть вода не соответствует нормативам по цветности. Отмечалось, что для очистки воды реагентов требуется в пять раз больше обычного, их количество на "Водоканале КУ" увеличили, однако этого пока хватает лишь для того, чтобы подавать воду по часам.