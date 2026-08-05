Краткий пересказ от РИА ИИ Недостаточное потребление воды днем может привести к жажде и сухости во рту ночью, рассказал терапевт "СМ-Клиника" Максим Губка "Ленте.ру".

Избыток жидкости перед сном может стать причиной частых пробуждений из-за необходимости посетить туалет.

Частые ночные пробуждения могут быть следствием хронического стресса, тревоги или скрытого болевого синдрома.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Недостаточное потребление воды днем может привести к жажде и сухости во рту, а избыток жидкости перед сном - к частым походам в туалет, что провоцирует ночные пробуждения, рассказал терапевт "СМ-Клиника" Максим Губка.

"Недостаточное потребление жидкости в течение дня может сопровождаться жаждой и сухостью во рту ночью, а избыток жидкости вечером - частыми пробуждениями из-за необходимости посетить туалет", - сказал Губка "Ленте.ру"

По словам врача, еще одной причиной частых пробуждений может быть скрытый болевой синдром. Незначительные, но постоянные боли в позвоночнике или суставах, кишечные колики и дискомфорт со стороны печени при смене положения тела или переходе в более глубокие стадии сна могут усиливаться и провоцировать пробуждение, отметил Губка.