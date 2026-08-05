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СМИ: неправильный питьевой режим может спровоцировать ночные пробуждения - РИА Новости, 05.08.2026
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12:15 05.08.2026
СМИ: неправильный питьевой режим может спровоцировать ночные пробуждения

Лента.ру: недостаточное потребление воды днем может привести к жажде ночью

Бессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Недостаточное потребление воды днем может привести к жажде и сухости во рту ночью, рассказал терапевт "СМ-Клиника" Максим Губка "Ленте.ру".
  • Избыток жидкости перед сном может стать причиной частых пробуждений из-за необходимости посетить туалет.
  • Частые ночные пробуждения могут быть следствием хронического стресса, тревоги или скрытого болевого синдрома.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Недостаточное потребление воды днем может привести к жажде и сухости во рту, а избыток жидкости перед сном - к частым походам в туалет, что провоцирует ночные пробуждения, рассказал терапевт "СМ-Клиника" Максим Губка.
"Недостаточное потребление жидкости в течение дня может сопровождаться жаждой и сухостью во рту ночью, а избыток жидкости вечером - частыми пробуждениями из-за необходимости посетить туалет", - сказал Губка "Ленте.ру".
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По словам врача, еще одной причиной частых пробуждений может быть скрытый болевой синдром. Незначительные, но постоянные боли в позвоночнике или суставах, кишечные колики и дискомфорт со стороны печени при смене положения тела или переходе в более глубокие стадии сна могут усиливаться и провоцировать пробуждение, отметил Губка.
Врач добавил, что частые ночные пробуждения могут быть следствием хронического стресса и тревоги: психоэмоциональное перенапряжение изменяет баланс гормонов кортизола и адреналина, из-за чего тревога ночью может проявляться в виде фрагментации сна, ночных кошмаров и частых пробуждений.
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