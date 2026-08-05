Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на АЗС - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 05.08.2026 (обновлено: 02:51 05.08.2026)
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на АЗС

В Ростове-на-Дону из-за нарушений пожарной безопасности вспыхнул пожар на АЗС

© АГН "Москва" / Денис ВоронинТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили.
  • Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. АЗС и припаркованные автомобили загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности, сообщил глава города Александр Скрябин.
"В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей. Экстренными службами ведется реагирование", - написал он в Telegram-канале.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
В Перми вспыхнул пожар на производственном объекте
4 августа, 17:48
 
Ростов-на-ДонуПроисшествияАлександр Скрябин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала