В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили.
- Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. АЗС и припаркованные автомобили загорелись в Ростове-на-Дону в результате нарушения требований пожарной безопасности, сообщил глава города Александр Скрябин.
"В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей. Экстренными службами ведется реагирование", - написал он в Telegram-канале.
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