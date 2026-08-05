В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Трое мужчин ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали три мирных жителя", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс" .

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа, по информации оперштаба, при атаке на предприятие ранен мужчина, у него минно-взрывная травма, помощь оказана на месте, лечение амбулаторное.