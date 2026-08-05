В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекинском округе Белгородской области трое мужчин ранены в результате атак БПЛА ВСУ.
- Атаки со стороны ВСУ продолжаются.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Трое мужчин ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
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"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали три мирных жителя", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в городе Шебекино при ударе беспилотника по автомобилю ранен мужчина, его с осколочными ранениями рук и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадал мужчина, он госпитализирован с мелкими осколочными ранениями.
В селе Червона Дибровка Шебекинского округа, по информации оперштаба, при атаке на предприятие ранен мужчина, у него минно-взрывная травма, помощь оказана на месте, лечение амбулаторное.
Кроме того, атакам дронов ВСУ подверглись села Красный Октябрь, Ясные Зори, Нечаевка и поселок Дубовое Белгородского округа, село Подкопаевка Корочанского округа, хутор Вязовской Краснояружского округа, село Казинка Валуйского округа, поселок Пролетарский Ракитянского округа и хутор Масычево Грайворонского округа, добавили в штабе.
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22 июня 2022, 17:18