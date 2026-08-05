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В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали три человека - РИА Новости, 05.08.2026
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17:39 05.08.2026 (обновлено: 18:08 05.08.2026)
В Белгородской области при атаках украинских дронов пострадали три человека

Трое мужчин ранены в Шебекинском округе Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекинском округе Белгородской области трое мужчин ранены в результате атак БПЛА ВСУ.
  • Атаки со стороны ВСУ продолжаются.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Трое мужчин ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак БПЛА ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
«

"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали три мирных жителя", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Уточняется, что в городе Шебекино при ударе беспилотника по автомобилю ранен мужчина, его с осколочными ранениями рук и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ, в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадал мужчина, он госпитализирован с мелкими осколочными ранениями.
В селе Червона Дибровка Шебекинского округа, по информации оперштаба, при атаке на предприятие ранен мужчина, у него минно-взрывная травма, помощь оказана на месте, лечение амбулаторное.
Кроме того, атакам дронов ВСУ подверглись села Красный Октябрь, Ясные Зори, Нечаевка и поселок Дубовое Белгородского округа, село Подкопаевка Корочанского округа, хутор Вязовской Краснояружского округа, село Казинка Валуйского округа, поселок Пролетарский Ракитянского округа и хутор Масычево Грайворонского округа, добавили в штабе.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекино
 
 
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