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Одиннадцать белгородцев находятся в реанимации после недавних атак ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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Одиннадцать белгородцев находятся в реанимации после недавних атак ВСУ

В Белгородской области 11 человек находятся в реанимации после недавних атак ВСУ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В больницах Белгородской области лечение продолжают 131 человек, пострадавший от ударов ВСУ.
  • Одиннадцать человек, в том числе ребенок из Валуйского округа, находятся в реанимации.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего лечение в больницах продолжают 131 человек, сообщили в региональном правительстве.
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"Всего в медицинских организациях Белгородской области проходит лечение 131 пациент. 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок из Валуйского округа. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, но в настоящее время угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что из 18 человек, пострадавших за прошедшие сутки, девять после оказания медицинской помощи госпитализированы, остальные продолжают лечение в домашних условиях.
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