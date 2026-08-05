Одиннадцать белгородцев находятся в реанимации после недавних атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницах Белгородской области лечение продолжают 131 человек, пострадавший от ударов ВСУ.
- Одиннадцать человек, в том числе ребенок из Валуйского округа, находятся в реанимации.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего лечение в больницах продолжают 131 человек, сообщили в региональном правительстве.
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"Всего в медицинских организациях Белгородской области проходит лечение 131 пациент. 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок из Валуйского округа. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, но в настоящее время угрозы для его жизни нет", - говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что из 18 человек, пострадавших за прошедшие сутки, девять после оказания медицинской помощи госпитализированы, остальные продолжают лечение в домашних условиях.