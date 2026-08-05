Одиннадцать белгородцев находятся в реанимации после недавних атак ВСУ

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Одиннадцать жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а всего лечение в больницах продолжают 131 человек, сообщили в региональном правительстве.