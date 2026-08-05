Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от "Спартака"

"Итог печальный - пропускать пять мячей нельзя никогда! Это не зависит от соперника. Мы извиняемся перед болельщиками. Сегодняшний матч не похож на нас. Выходя на поле, видишь лозунг "Историю пишут смелые", и мы хотели так сыграть. Для многих такая встреча - предел мечтаний. Возможно, что такое приснится во сне. Это дорогие и большие слова, нужно ценить. Робкие не пишут историю. Мы вышли не совсем смело, не дали создать много моментов "Спартаку", но пропускали слишком простые голы, сами их создавали", - сказал Ахметзянов.