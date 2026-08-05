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Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от "Спартака" - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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21:07 05.08.2026
Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от "Спартака"

Ахметзянов назвал поражение "Оренбурга" от "Спартака" печальным итогом

© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "КАМАЗ"
Ильдар Ахметзянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от московского «Спартака».
  • «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:5.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов извинился перед болельщиками после крупного поражения от московского "Спартака" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
"Оренбург" в среду проиграл на выезде московскому "Спартаку" со счетом 1:5.
"Итог печальный - пропускать пять мячей нельзя никогда! Это не зависит от соперника. Мы извиняемся перед болельщиками. Сегодняшний матч не похож на нас. Выходя на поле, видишь лозунг "Историю пишут смелые", и мы хотели так сыграть. Для многих такая встреча - предел мечтаний. Возможно, что такое приснится во сне. Это дорогие и большие слова, нужно ценить. Робкие не пишут историю. Мы вышли не совсем смело, не дали создать много моментов "Спартаку", но пропускали слишком простые голы, сами их создавали", - сказал Ахметзянов.
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