Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов извинился перед болельщиками после поражения от московского «Спартака».
- «Оренбург» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:5.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов извинился перед болельщиками после крупного поражения от московского "Спартака" в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
"Итог печальный - пропускать пять мячей нельзя никогда! Это не зависит от соперника. Мы извиняемся перед болельщиками. Сегодняшний матч не похож на нас. Выходя на поле, видишь лозунг "Историю пишут смелые", и мы хотели так сыграть. Для многих такая встреча - предел мечтаний. Возможно, что такое приснится во сне. Это дорогие и большие слова, нужно ценить. Робкие не пишут историю. Мы вышли не совсем смело, не дали создать много моментов "Спартаку", но пропускали слишком простые голы, сами их создавали", - сказал Ахметзянов.