"Новые люди" получили одиннадцатое место в бюллетене на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Новые люди» получила одиннадцатое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
- Порядок размещения партий в бюллетене определялся в Центральной избирательной комиссии России путем жеребьевки.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Новые люди" получила одиннадцатое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель "Новых людей" достал из лототрона шар с номером 11.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.