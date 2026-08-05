"Новые люди" получили одиннадцатое место в бюллетене на выборах

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Новые люди" получила одиннадцатое место в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.