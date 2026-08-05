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Историк рассказал, сколько может длиться разлад между Россией и Францией - РИА Новости, 05.08.2026
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02:34 05.08.2026 (обновлено: 02:35 05.08.2026)
Историк рассказал, сколько может длиться разлад между Россией и Францией

Малиновски: разрыв в отношениях России и Франции может затянуться на 20 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрезидент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски
Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разлад в отношениях между РФ и Францией может затянуться на 10–20 лет, если стороны не преодолеют переломный момент, считает Пьер Малиновски.
  • Исторически отношения между Россией и Францией всегда восстанавливались, даже после войн, отметил Малиновски.
  • Для нормализации отношений Москвы и Парижа необходимы усилия с обеих сторон и возобновление диалога через совместные проекты, заключил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Разлад в отношениях между РФ и Францией может затянуться на 10-20 лет, если сторонам не удастся исправить ситуацию и преодолеть переломный момент, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.
Он считает, что Россия и Франция подошли к переломному моменту в отношениях.
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"Если не удастся исправить ситуацию, разрыв может затянуться на десять, а то и 20 лет. Мы зашли слишком далеко", - сказал французский историк.
В то же время, продолжил собеседник агентства, исторически отношения между двумя странами всегда восстанавливались.
"Даже после войн. Мы воевали друг с другом при Наполеоне, затем была Крымская война при Наполеоне III. Мы были врагами, но каждый раз снова находили путь друг к другу", - отметил Малиновски.
По его словам, для нормализации отношений Москвы и Парижа необходимы усилия с обеих сторон.
"Нужно сделать шаг навстречу друг другу, прекратить взаимные упреки и любой ценой возобновить диалог. А для того, чтобы снова начать разговаривать, нет ничего лучше совместных проектов", - заключил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив.
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