Историк рассказал, сколько может длиться разлад между Россией и Францией

Краткий пересказ от РИА ИИ Разлад в отношениях между РФ и Францией может затянуться на 10–20 лет, если стороны не преодолеют переломный момент, считает Пьер Малиновски.

Исторически отношения между Россией и Францией всегда восстанавливались, даже после войн, отметил Малиновски.

Для нормализации отношений Москвы и Парижа необходимы усилия с обеих сторон и возобновление диалога через совместные проекты, заключил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Разлад в отношениях между РФ и Францией может затянуться на 10-20 лет, если сторонам не удастся исправить ситуацию и преодолеть переломный момент, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

Он считает, что Россия Франция подошли к переломному моменту в отношениях.

"Если не удастся исправить ситуацию, разрыв может затянуться на десять, а то и 20 лет. Мы зашли слишком далеко", - сказал французский историк.

В то же время, продолжил собеседник агентства, исторически отношения между двумя странами всегда восстанавливались.

"Даже после войн. Мы воевали друг с другом при Наполеоне, затем была Крымская война при Наполеоне III. Мы были врагами, но каждый раз снова находили путь друг к другу", - отметил Малиновски.

По его словам, для нормализации отношений Москвы и Парижа необходимы усилия с обеих сторон.