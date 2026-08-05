Новая поликлиника в Иркутске повысит доступность медуслуг для жителей

ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Открытие новой поликлиники №15 в Иркутске повысит доступность медицинской помощи для более чем 40 тысяч жителей города и Иркутского района, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор в своем канале на платформе "Макс" рассказал, что оценил техническое оснащение новой Иркутской городской поликлиники №15. Она возведена в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная активная жизнь". Объем финансирования превысил два миллиарда рублей, из которых 853 миллионов рублей средства федерального бюджета, более 1,1 миллиарда рублей – областного.

"Поликлиника получилась современной, хорошо оснащенной и действительно долгожданной. Открытие повысит доступность и качество медпомощи для 40 тысяч жителей Иркутска и Иркутского района, из которых 10 тысяч - дети", - написал Кобзев.

Он отметил, что во время осмотра поручил протестировать доступность для маломобильных пациентов, учесть их пожелания и проверить работу всех инженерных систем. По информации губернатора, с оснащением и новыми пространствами также ознакомился депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.

Штат поликлиники, уточнил глава региона, набран практически полностью, укомплектованность персонала составляет 95%. Всего создано более 200 рабочих места. Территория обслуживания охватит всю историческую часть предместья Иркутска Знаменское до поселка Плишкино, а также левый берег реки Ушаковки.

Шестиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров рассчитано на 499 посещений в смену, проинформировали в пресс-службе правительства региона. Предусмотрены четыре отдельных входа: взрослая поликлиника, детская поликлиника, неотложная помощь для взрослых и неотложная помощь для детей. Это исключит пересечение потоков пациентов и сделает пребывание комфортным и безопасным.

В структуре взрослого отделения, по данным пресс-службы, терапия, женская консультация, отделения профилактики, лучевой, эндоскопической и функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ. В детском блоке – педиатрия, кабинет здорового ребенка, физиотерапевтическое отделение с залом ЛФК, массажным кабинетом, галокамерой, ингаляториями. Для маленьких пациентов и их родителей оборудованы комната "Мать и дитя" и три игровые зоны.

Поликлиника получила свыше 1,3 тысячи единиц медицинской техники, в том числе телеуправляемый рентген-комплекс КРТ-"ОКО", цифровой флюорограф и маммограф, ультразвуковой видеогастроскоп, видеоколоноскоп, систему видеокапсульной эндоскопии, системы холтеровского мониторинга, экспертные электроэнцефалографы и электрокардиографы, велоэргометр, комплексы для спирометрии и объемной сфигмографии, современные биохимические, гематологические и иммуноферментные анализаторы.