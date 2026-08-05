Рейтинг@Mail.ru
Dubai Duty Free разрешила покупки за криптовалюту - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 05.08.2026
Dubai Duty Free разрешила покупки за криптовалюту

Сеть Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться криптовалютой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты.
  • Компания стала первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей.
ДУБАЙ, 5 авг - РИА Новости. Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты, говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office.
"Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать http://Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая (DXB), так и в международном аэропорту Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн на сайте", - говорится в сообщении.
Ранее в июле жители ОАЭ получили возможность платить за билеты авиакомпании Emirates при помощи биржи Crypto.com.
Сервис доступен жителям ОАЭ для бронирований в национальной валюте - дирхамах ОАЭ.
Логотип биткоина - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
В России легализовали обращение криптовалют
4 августа, 16:23
 
В миреОАЭДубайБлижний ВостокEmirates
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала