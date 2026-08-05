Пропавший в Приангарье самолет продолжают искать с воздуха

ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой тайги в этой местности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Утром в среду поиски в связи с погодными условиями - туман, дождь - не велись. В настоящее время они продолжаются с помощью воздушных судов. Поиски пешими группами в Бодайбинском районе невозможны в силу особенностей местности, где огромная часть территории занята непроходимой тайгой", - сообщил собеседник агентства.