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Пропавший в Приангарье самолет продолжают искать с воздуха - РИА Новости, 05.08.2026
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14:44 05.08.2026
Пропавший в Приангарье самолет продолжают искать с воздуха

Пропавший в Приангарье самолет продолжают искать с воздуха, пеших групп нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Ан-26
Самолет Ан-26 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Ан-26. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Cessna-182, который мониторил лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.
  • Поиски самолета продолжаются с помощью воздушных судов, пешие группы использовать невозможно из-за непроходимой тайги.
  • Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании «Ангара» и самолета Ан-26 из Якутии, поиски координируют Росавиация и рабочая группа в правительстве региона.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой тайги в этой местности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Самолет Cessna-182, мониторивший лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту, который должен был вернуться в поселок Мама, находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
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"Утром в среду поиски в связи с погодными условиями - туман, дождь - не велись. В настоящее время они продолжаются с помощью воздушных судов. Поиски пешими группами в Бодайбинском районе невозможны в силу особенностей местности, где огромная часть территории занята непроходимой тайгой", - сообщил собеседник агентства.
Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии. Поиски координируют Росавиация и созданная специально для этого рабочая группа в правительстве региона.
По словам источника, пока поисковые работы результата не принесли.
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