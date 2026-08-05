Пропавший в Приангарье самолет продолжают искать с воздуха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Cessna-182, который мониторил лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета.
- Поиски самолета продолжаются с помощью воздушных судов, пешие группы использовать невозможно из-за непроходимой тайги.
- Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании «Ангара» и самолета Ан-26 из Якутии, поиски координируют Росавиация и рабочая группа в правительстве региона.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Поиски пропавшего самолета в Бодайбинском районе Приангарья продолжились с помощью воздушных судов, пешие группы невозможно использовать из-за непроходимой тайги в этой местности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Самолет Cessna-182, мониторивший лесопожарную обстановку в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту, который должен был вернуться в поселок Мама, находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.
"Утром в среду поиски в связи с погодными условиями - туман, дождь - не велись. В настоящее время они продолжаются с помощью воздушных судов. Поиски пешими группами в Бодайбинском районе невозможны в силу особенностей местности, где огромная часть территории занята непроходимой тайгой", - сообщил собеседник агентства.
Работы ведутся с использованием вертолета авиакомпании "Ангара" и самолета Ан-26 из Якутии. Поиски координируют Росавиация и созданная специально для этого рабочая группа в правительстве региона.
По словам источника, пока поисковые работы результата не принесли.