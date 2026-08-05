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Пятница может стать самым жарким днем лета в Москве - РИА Новости, 05.08.2026
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13:42 05.08.2026
Пятница может стать самым жарким днем лета в Москве

Синоптик Позднякова: пятница может стать самым жарким днем недели и всего лета

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГорожане в парке ВДНХ в Москве
Горожане в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Горожане в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятница может стать самым жарким днем недели и всего лета в Москве.
  • Температура воздуха в Москве в пятницу может достичь плюс 31 градуса.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пятница может стать самым жарким днем недели и всего лета в Москве, температура воздуха ожидается до плюс 31 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Скорее всего, это будет пятница, потому что, как правило, перед холодным фронтом у нас бывает самый жаркий день. И не исключено, что это будет самый жаркий день за весь летний период", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что максимальная температура в пятницу может достичь плюс 31 градуса, тем самым будет побит нынешний максимум лета - плюс 30,7 градуса.
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