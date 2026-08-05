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ПСБ и МЧС России окажут поддержку жителям пострадавших при ЧС регионов - РИА Новости, 05.08.2026
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14:53 05.08.2026
ПСБ и МЧС России окажут поддержку жителям пострадавших при ЧС регионов

ПСБ предоставит пострадавшим при ЧС кредиты для восстановления имущества

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ПСБ и МЧС России заключили соглашение о расширении мер поддержки жителей российских регионов, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, сообщает банк.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава МЧС Александр Куренков.
В рамках соглашения ПСБ будет предоставлять жителям пострадавших регионов и членам их семей потребительские беззалоговые кредиты на льготных условиях для восстановления утраченного имущества.
"Мы реализуем целый ряд адресных программ, направленных на финансовую защиту и повышение благополучия жителей российских регионов. В условиях чрезвычайной ситуации скорость и доступность поддержки становятся вопросом социальной ответственности: важно не только оперативно восстановить инфраструктуру и наладить работу коммунальных служб, но и в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и поддержку каждому жителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Как пояснил Куренков, создание программ льготного кредитования для пострадавших граждан — один из разделов комплексной системы социальных гарантий, которую реализует МЧС России.
"Работа по совершенствованию механизмов поддержки проводится по различным направлениям. Во-первых, оказание финансовых мер поддержки в электронном виде, что упрощает процедуру их получения и сокращает сроки предоставления. Во-вторых, вводятся новые меры. Также возрастает количество партнеров, с которыми МЧС России работает в этой сфере", - приводятся слова главы МЧС на сайте ведомства.
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