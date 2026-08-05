ПСБ и МЧС России окажут поддержку жителям пострадавших при ЧС регионов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ПСБ и МЧС России заключили соглашение о расширении мер поддержки жителей российских регионов, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, сообщает банк.

Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава МЧС Александр Куренков.

В рамках соглашения ПСБ будет предоставлять жителям пострадавших регионов и членам их семей потребительские беззалоговые кредиты на льготных условиях для восстановления утраченного имущества.

"Мы реализуем целый ряд адресных программ, направленных на финансовую защиту и повышение благополучия жителей российских регионов. В условиях чрезвычайной ситуации скорость и доступность поддержки становятся вопросом социальной ответственности: важно не только оперативно восстановить инфраструктуру и наладить работу коммунальных служб, но и в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и поддержку каждому жителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.

Как пояснил Куренков, создание программ льготного кредитования для пострадавших граждан — один из разделов комплексной системы социальных гарантий, которую реализует МЧС России.