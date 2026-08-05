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Бизнесу Забайкалья оказали более 2 тысяч услуг поддержки с начала года - РИА Новости, 05.08.2026
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11:50 05.08.2026
Бизнесу Забайкалья оказали более 2 тысяч услуг поддержки с начала года

Предпринимателям Забайкалья оказали свыше 2 тысяч услуг поддержки с начала года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПортфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Предпринимателям Забайкальского края оказано более 2 тысяч бесплатных услуг поддержки с начала 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Например, в числе востребованных направлений — финансовые консультации, помощь в подготовке документов, юридическое сопровождение, а также доступ к льготным займам и поручительству. Особое внимание уделяется производственному сектору, туризму, логистике, сфере услуг и сельскому хозяйству.
"В июле перечень бесплатных услуг для бизнеса был расширен: теперь предприниматели могут воспользоваться помощью в регистрации товарных знаков, разработке сайтов, SMM-продвижении, сертификации продукции и изготовлении наружной рекламы", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Всего же на 2026 год в регионе запланирован объем господдержки бизнеса в размере 1,8 миллиарда рублей, из которых значительная часть направлена на льготное кредитование и гарантийную поддержку.
Поддержка предпринимателей осуществляется при участии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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