Бизнесу Забайкалья оказали более 2 тысяч услуг поддержки с начала года

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Предпринимателям Забайкальского края оказано более 2 тысяч бесплатных услуг поддержки с начала 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Например, в числе востребованных направлений — финансовые консультации, помощь в подготовке документов, юридическое сопровождение, а также доступ к льготным займам и поручительству. Особое внимание уделяется производственному сектору, туризму, логистике, сфере услуг и сельскому хозяйству.

"В июле перечень бесплатных услуг для бизнеса был расширен: теперь предприниматели могут воспользоваться помощью в регистрации товарных знаков, разработке сайтов, SMM-продвижении, сертификации продукции и изготовлении наружной рекламы", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.

Всего же на 2026 год в регионе запланирован объем господдержки бизнеса в размере 1,8 миллиарда рублей, из которых значительная часть направлена на льготное кредитование и гарантийную поддержку.