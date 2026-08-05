Новгородские бизнесмены отправили грузовики с пиломатериалами бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили два грузовика с пиломатериалами бойцам СВО. Помимо пиломатериалов, были отправлены гвозди и саморезы.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили два грузовика с пиломатериалами бойцам СВО, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что помощь предназначена для бойцов из Новгородской области.

"Первая машина, грузовик "Урал", была загружена в пятницу… Вторая партия помощи была отправлена… на автомобиле "Камаз", - рассказал Виноградов.