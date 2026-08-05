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Новгородские бизнесмены отправили грузовики с пиломатериалами бойцам СВО - РИА Новости, 05.08.2026
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12:55 05.08.2026 (обновлено: 15:59 05.08.2026)
Новгородские бизнесмены отправили грузовики с пиломатериалами бойцам СВО

Предприниматели Пестовского округа отправили пиломатериалы бойцам СВО

© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтактеПиломатериалы для СВО
Пиломатериалы для СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ИП Виноградов Денис Павлович/ВКонтакте
Пиломатериалы для СВО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили два грузовика с пиломатериалами бойцам СВО. Помимо пиломатериалов, были отправлены гвозди и саморезы.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Предприниматели Пестовского округа Новгородской области отправили два грузовика с пиломатериалами бойцам СВО, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что помощь предназначена для бойцов из Новгородской области.
"Первая машина, грузовик "Урал", была загружена в пятницу… Вторая партия помощи была отправлена… на автомобиле "Камаз", - рассказал Виноградов.
Кроме пиломатериалов в зону СВО также отправлены гвозди и саморезы, необходимые для улучшения и строительства убежищ для военнослужащих, добавил Виноградов.
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Надежные людиНовгородская областьСВО
 
 
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