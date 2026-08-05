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Новым главой Петропавловска-Камчатского стал Андрей Воровский - РИА Новости, 05.08.2026
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02:34 05.08.2026
Новым главой Петропавловска-Камчатского стал Андрей Воровский

Андрея Воровского избрали главой Петропавловска-Камчатского на заседании гордумы

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Воровский избран главой Петропавловска-Камчатского на заседании городской думы.
  • Андрей Воровский стал восьмым главой города за последние 15 лет.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Андрей Воровский избран главой Петропавловска-Камчатского на заседании городской думы, сообщает администрация городского округа.
"Решением депутатов городской думы главой Петропавловска-Камчатского избран Андрей Воровский", - говорится в сообщении в канале пресс-службы администрации на платформе "Макс".
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Новый глава города стал восьмым за последние 15 лет.
Воровский вступил в должности временно исполняющего полномочия главы города 7 апреля, после того как прежний мэр Евгений Беляев покинул свой пост. В июле губернатор Камчатского края выдвинул кандидатуру Воровского на пост мэра наряду с еще одним претендентом.
До этого, в январе, Воровский был назначен первым заместителем главы администрации Петропавловска. Губернатор тогда принял во внимание его опыт в сфере городского благоустройства и коммунального хозяйства - ранее он руководил Соболевским районом.
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