Новым главой Петропавловска-Камчатского стал Андрей Воровский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Воровский избран главой Петропавловска-Камчатского на заседании городской думы.
- Андрей Воровский стал восьмым главой города за последние 15 лет.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 авг - РИА Новости. Андрей Воровский избран главой Петропавловска-Камчатского на заседании городской думы, сообщает администрация городского округа.
"Решением депутатов городской думы главой Петропавловска-Камчатского избран Андрей Воровский", - говорится в сообщении в канале пресс-службы администрации на платформе "Макс".
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Новый глава города стал восьмым за последние 15 лет.
Воровский вступил в должности временно исполняющего полномочия главы города 7 апреля, после того как прежний мэр Евгений Беляев покинул свой пост. В июле губернатор Камчатского края выдвинул кандидатуру Воровского на пост мэра наряду с еще одним претендентом.
До этого, в январе, Воровский был назначен первым заместителем главы администрации Петропавловска. Губернатор тогда принял во внимание его опыт в сфере городского благоустройства и коммунального хозяйства - ранее он руководил Соболевским районом.