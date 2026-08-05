Стала известна средняя пенсия по старости в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года.
- Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию в размере 24 929 рублей, а неработающие — 27 850 рублей.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 098 рублей.
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При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие — 27 850 рублей.
Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.