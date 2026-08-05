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Кандидатами на выборы в Госдуму стали 110 участников СВО - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
19:33 05.08.2026 (обновлено: 19:36 05.08.2026)
Кандидатами на выборы в Госдуму стали 110 участников СВО

Памфилова: кандидатами на выборы в Госдуму зарегистрировались 110 участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выборы в Госдуму зарегистрированы 110 участников специальной военной операции.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кандидатами на выборы в Госдуму зарегистрированы 110 участников специальной военной операции, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
В среду президент России Владимир Путин провел встречу с Памфиловой.
Как доложила она главе государства, сейчас в федеральных списках кандидатов от партий "110 человек - это участники, ветераны специальной военной операции".
Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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