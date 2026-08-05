Памфилова рассказала, что ЦИК планирует использовать БПЛА во время выборов

«

"В этот раз у нас 36 регионов, которые имеют труднодоступные районы. Мы сейчас активно пытаемся использовать, в том числе и беспилотники летающие и плавающие, для доставки бюллетеней, документации, чтобы облегчить жизнь нашим женщинам, конечно, которые там на собачьих, оленьих упряжках добираются до каждого избирателя", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.