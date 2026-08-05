Памфилова рассказала, что ЦИК планирует использовать БПЛА во время выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для доставки документации в труднодоступные и отдаленные места на выборах в Госдуму будут использоваться плавающие и летающие беспилотники.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 18–20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Плавающие и летающие беспилотники будут использовать для доставки документации в труднодоступные и отдаленные места на выборах в Госдуму, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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"В этот раз у нас 36 регионов, которые имеют труднодоступные районы. Мы сейчас активно пытаемся использовать, в том числе и беспилотники летающие и плавающие, для доставки бюллетеней, документации, чтобы облегчить жизнь нашим женщинам, конечно, которые там на собачьих, оленьих упряжках добираются до каждого избирателя", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.