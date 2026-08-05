Памфилова не исключила атак на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ЦИК Элла Памфилова предполагает, что на выборах в Госдуму РФ на ресурсы комиссии будут осуществляться атаки.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова предполагает, что на выборах в Госдуму РФ на ресурсы комиссии будут осуществляться атаки.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с главой Центризбиркома.
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"От киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать чего угодно. И мы понимаем это… Разного рода атаки, кибератаки - все это мы предполагаем", - сказала Памфилова в ходе встречи с российским лидером.
Глава ЦИК добавила, что свыше 3,1 тысячи кандидатов от партий зарегистрировано кандидатами на выборы в Госдуму РФ, треть из них - женщины.
Российский лидер назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.