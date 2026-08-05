Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации.
- ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности на выборах.
- Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с Памфиловой.
"Основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выбору депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации", - сказала Памфилова.
Она отметила, что от "киевской банды" можно ждать "все что угодно".
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"И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", - подчеркнула глава ЦИК.
Она добавила, что при этом обеспечивается достигнутый ранее высокий уровень открытости и прозрачности.
Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.