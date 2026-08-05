Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации.

ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности на выборах.

Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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"Основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выбору депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации", - сказала Памфилова.

Она отметила, что от "киевской банды" можно ждать "все что угодно".

« "И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что при этом обеспечивается достигнутый ранее высокий уровень открытости и прозрачности.