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Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, заявила Памфилова - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:22 05.08.2026 (обновлено: 18:46 05.08.2026)
Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК предпримет беспрецедентные меры обеспечения безопасности выборов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации.
  • ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности на выборах.
  • Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации, ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с Памфиловой.
"Основное отличие этой кампании от кампании 2021 года, аналогичной по выбору депутатов Государственной Думы, это то, что мы решаем сложнейшую задачу, потому что именно сейчас, поскольку мы проводим выборы в экстремальной ситуации", - сказала Памфилова.
Она отметила, что от "киевской банды" можно ждать "все что угодно".
«
"И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности", - подчеркнула глава ЦИК.
Она добавила, что при этом обеспечивается достигнутый ранее высокий уровень открытости и прозрачности.
Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Выборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаГосдума РФРоссияВладимир Путин
 
 
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