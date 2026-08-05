Овчинский: мероприятия к 70-летию Дня строителя пройдут в "Макете Москвы"

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Праздничную программу в честь 70-летия Дня строителя организуют в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ 6 и 9 августа, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"За каждым новым районом, парком, школой или набережной стоит труд тысяч специалистов строительной отрасли. В юбилейный год Дня строителя мы хотим показать жителям, как создается современная столица, и рассказать о людях, которые ежедневно работают над ее развитием. Программа в павильоне "Макет Москвы" объединяет историю города, современные градостроительные проекты и познавательные форматы для всей семьи", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Лекция "Градостроительная ось: Москва-река", участники которой узнают от архитектора, почему обновление набережных делает город удобнее, экологичнее и комфортнее, состоится в "Макете Москвы" в 18:00 в четверг, 6 августа, рассказал руководитель департамента.

Обзорные экскурсии "История Москвы" проведут для гостей павильона в 11:10, 14:10, 16:10 и 18:10 в воскресенье, 9 августа, добавил чиновник. Через каждые 30 минут посетители смогут наблюдать за светотехническими шоу.

Для маленьких москвичей от шести лет, по его словам, организаторы запланировали на 9 августа мастер-класс "Роспись строительной каски", юные участники которого с помощью выданных на площадке материалов и цветных маркеров создадут авторский дизайн одного из главных символов профессии строителя, чтобы затем забрать каску на память.