В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Волгоградской области объявлена «беспилотная опасность».
- Жителям рекомендовано находиться в безопасном месте, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены угрозы.
ВОЛГОГРАД, 5 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщает региональное управление МЧС.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области объявлена в 22.14 (совпадает с мск - ред.) 5 августа 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Там рекомендуют не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
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