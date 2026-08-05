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В Волгоградской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 05.08.2026
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22:32 05.08.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

На территории Волгоградской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Волгоградской области объявлена «беспилотная опасность».
  • Жителям рекомендовано находиться в безопасном месте, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены угрозы.
ВОЛГОГРАД, 5 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщает региональное управление МЧС.
"Беспилотная опасность" на территории Волгоградской области объявлена в 22.14 (совпадает с мск - ред.) 5 августа 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Там рекомендуют не подходить к окнам и не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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