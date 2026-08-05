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Лантратова помогла матери погибшего участника СВО получить орден Мужества - РИА Новости, 05.08.2026
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09:44 05.08.2026
Лантратова помогла матери погибшего участника СВО получить орден Мужества

Лантратова помогла получить орден Мужества матери погибшего участника СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла матери погибшего участника СВО из Ивановской области получить орден Мужества сына.
  • Процедура передачи награды семье затянулась, поэтому Лантратова совместно с уполномоченным по правам человека в Ивановской области направила запрос в органы военного управления.
  • Орден Мужества и удостоверение к нему направлены в военный комиссариат для вручения матери героя.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла матери погибшего при выполнении боевых задач участника СВО из Ивановской области получить орден Мужества сына.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась мать погибшего участника специальной военной операции из Ивановской области. Ее сын геройски погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность военнослужащий был посмертно представлен к ордену Мужества, однако процедура передачи награды семье затянулась.
"Для оказания содействия в этом вопросе совместно с уполномоченным по правам человека в Ивановской области Светланой Шмелевой направили запрос в органы военного управления. Помощь оказана. Орден Мужества и удостоверение к нему уже направлены в военный комиссариат для вручения матери героя", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила Минобороны России за оперативное решение вопроса.
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ОбществоИвановская областьРоссияЯна Лантратова
 
 
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