Лантратова помогла матери погибшего участника СВО получить орден Мужества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла матери погибшего участника СВО из Ивановской области получить орден Мужества сына.
- Процедура передачи награды семье затянулась, поэтому Лантратова совместно с уполномоченным по правам человека в Ивановской области направила запрос в органы военного управления.
- Орден Мужества и удостоверение к нему направлены в военный комиссариат для вручения матери героя.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла матери погибшего при выполнении боевых задач участника СВО из Ивановской области получить орден Мужества сына.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась мать погибшего участника специальной военной операции из Ивановской области. Ее сын геройски погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность военнослужащий был посмертно представлен к ордену Мужества, однако процедура передачи награды семье затянулась.
"Для оказания содействия в этом вопросе совместно с уполномоченным по правам человека в Ивановской области Светланой Шмелевой направили запрос в органы военного управления. Помощь оказана. Орден Мужества и удостоверение к нему уже направлены в военный комиссариат для вручения матери героя", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила Минобороны России за оперативное решение вопроса.
Лантратова помогла участнику СВО вернуться домой к детям
15 июля, 10:03