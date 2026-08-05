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Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2026
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22:20 05.08.2026
Обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции, пишут СМИ

Рейтер: обмеление Рейна грозит Германии новым витком инфляции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Критическое обмеление реки Рейн может привести к сбоям в цепочках поставок и дефициту товаров в Германии.
  • Из-за мелководья баржи загружаются максимум на треть, что вынуждает компании увеличивать количество судов или переходить на более дорогие автомобильные и железнодорожные перевозки.
  • Эксперты прогнозируют, что обмеление Рейна подтолкнет инфляцию в ФРГ дополнительно на 0,5% и снизит ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1–0,2%.
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Критическое обмеление реки Рейн грозит Германии новым витком инфляции из-за возможных сбоев в цепочках поставок, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогнозы экономистов.
В среду уровень воды на ключевом узком участке Рейна у города Кауб в федеральной земле Рейнланд-Пфальц упал до исторического минимума в 23 сантиметра. К субботе ожидается его снижение до 18 сантиметров.
"Возможные сбои в поставках и связанный с ними дефицит могут привести к удорожанию многих товаров", - говорится в сообщении.
По словам опрошенных агентством экспертов, баржи из-за мелководья могут загружаться максимум на треть. Это вынуждает компании нанимать больше судов или переходить на дорогие автомобильные и железнодорожные перевозки. В результате стоимость речных транспортировок взлетела с 45 до 150 евро за тонну.
Эксперты Hamburg Commercial Bank и Berenberg Bank подсчитали, что дефицит сырья и удорожание логистики из-за обмеления Рейна подтолкнут инфляцию в ФРГ дополнительно на 0,5%.
По оценкам специалистов, логистический кризис и повышенное ценовое давление в Германии сохранятся как минимум до ноября.
Эксперт Кильского института мировой экономики (IfW) Стефан Кутс ранее заявил, что обмеление Рейна вследствие засухи может снизить ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1-0,2%. Агентство Рейтер передавало, что суда, осуществляющие перевозки по Рейну, теперь зачастую загружаются лишь на 20% от их вместимости.
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