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В Новосибирске разрабатывают устойчивый к пестицидам бактериальный препарат - РИА Новости, 05.08.2026
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06:33 05.08.2026
В Новосибирске разрабатывают устойчивый к пестицидам бактериальный препарат

Студентка НГУ Яковлева разрабатывает бактериальный препарат для защиты растений

© iStock.com / BoylosoУдобрение
Удобрение - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© iStock.com / Boyloso
Удобрение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магистрант Новосибирского госуниверситета разрабатывает бактериальный препарат для стимулирования роста и развития культурных растений.
  • Препарат будет основан на штаммах почвенных бактерий, устойчивых к пестицидам, и сможет восстанавливать деградированные почвы.
  • Первые результаты проекта ожидаются к сентябрю 2027 года.
НОВОСИБИРСК, 5 авг - РИА Новости. Устойчивый к пестицидам бактериальный препарат для стимулирования роста и развития важнейших культурных растений разрабатывает магистрант Новосибирского госуниверситета, сообщили в вузе в среду.
"Микробиологическое удобрение на основе штаммов почвенных бактерий будет обладать способностью восстанавливать деградированные почвы, станет недорогой альтернативой импортным биопрепаратам и средствам защиты растений", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в вузе, проект реализует студентка второго курса магистратуры Факультета естественных наук НГУ Мария Яковлева. Она вошла в число победителей конкурса Фонда содействия инновациям "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства за 2026 год.
Автор проекта отмечает, что активное применение пестицидов, гербицидов и фунгицидов для обработки полей может приводить к деградации почвы, угнетению роста и развития растений, снижению урожайности.
"Мы приняли решение заняться поиском бактерий, которые стали бы основой нового биопрепарата. Эти бактерии должны будут утилизировать накопившиеся в почве пестициды и восстанавливать почвы, что благоприятным образом повлияет на рост и развитие растений", - рассказала Яковлева.
По ее словам, на рынке представлено множество различных биопрепаратов, но многие из них теряют эффективность, попадая в загрязненные почвы.
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"Мы же поставили перед собой цель найти устойчивые к такому воздействию бактерии или их консорциумы", - пояснила студентка.
Предполагается, что новый бактериальный препарат будет индивидуальным для каждой сельскохозяйственной культуры. Отдельные штаммы бактерий подберут под пшеницу, подсолнечник, горох и другие растения, что увеличит селективность биопрепарата и повысит его эффективность. Первые результаты проекта ожидаются к сентябрю 2027 года.
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Мария ЯковлеваНовосибирский государственный университетНовосибирскНаука
 
 
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