В Новосибирске разрабатывают устойчивый к пестицидам бактериальный препарат

Краткий пересказ от РИА ИИ Магистрант Новосибирского госуниверситета разрабатывает бактериальный препарат для стимулирования роста и развития культурных растений.

Препарат будет основан на штаммах почвенных бактерий, устойчивых к пестицидам, и сможет восстанавливать деградированные почвы.

Первые результаты проекта ожидаются к сентябрю 2027 года.

НОВОСИБИРСК, 5 авг - РИА Новости. Устойчивый к пестицидам бактериальный препарат для стимулирования роста и развития важнейших культурных растений разрабатывает магистрант Новосибирского госуниверситета, сообщили в вузе в среду.

"Микробиологическое удобрение на основе штаммов почвенных бактерий будет обладать способностью восстанавливать деградированные почвы, станет недорогой альтернативой импортным биопрепаратам и средствам защиты растений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в вузе, проект реализует студентка второго курса магистратуры Факультета естественных наук НГУ Мария Яковлева . Она вошла в число победителей конкурса Фонда содействия инновациям "Студенческий стартап" платформы университетского технологического предпринимательства за 2026 год.

Автор проекта отмечает, что активное применение пестицидов, гербицидов и фунгицидов для обработки полей может приводить к деградации почвы, угнетению роста и развития растений, снижению урожайности.

"Мы приняли решение заняться поиском бактерий, которые стали бы основой нового биопрепарата. Эти бактерии должны будут утилизировать накопившиеся в почве пестициды и восстанавливать почвы, что благоприятным образом повлияет на рост и развитие растений", - рассказала Яковлева.

По ее словам, на рынке представлено множество различных биопрепаратов, но многие из них теряют эффективность, попадая в загрязненные почвы.

"Мы же поставили перед собой цель найти устойчивые к такому воздействию бактерии или их консорциумы", - пояснила студентка.