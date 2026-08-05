В Нью-Йорке полицейская помогла сыну обстрелять конкурентов из другой банды

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщине-полицейской из Нью-Йорка Дженнифер Лакард предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Ее 20-летний сын Чейз Лакард обвиняется в сговоре, покушении на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием за стрельбу у здания суда 29 июня.

Чейз Лакард скрылся с места преступления на машине, за рулем которой была его мать.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Женщине-полицейской из Нью-Йорка предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как она помогла своему сыну совершить нападение на членов конкурирующей банды, сообщает газета Женщине-полицейской из Нью-Йорка предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как она помогла своему сыну совершить нападение на членов конкурирующей банды, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в полиции города.

"Высокопоставленной сотруднице полиции округа Вестчестер Нью-Йорка было предъявлено обвинение в покушении на убийство… Сотрудница, Дженнифер Лакард… обвиняется в том, что помогла своему сыну скрыться с места стрельбы в Бронксе ранее этим летом", - говорится в статье.

Ее 20-летнего сына Чейза Лакарда также задержали и обвинили в сговоре, покушении на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием. Он открыл огонь по группе людей 29 июня у здания суда, тогда никто не пострадал. Молодой человек сел в поджидавшую его машину, которая быстро уехала. Следствие показало, что за рулем была его мать.

Судебные документы также показывают, что в машине находился отец стрелявшего Джеймс Лакард, однако ему пока не предъявлены обвинения.

По информации телеканала ABC, сын Лакардов состоит в одной из банд, а стрельба связана с конфликтом между группировками.