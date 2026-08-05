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В Нью-Йорке полицейская помогла сыну обстрелять конкурентов из другой банды - РИА Новости, 05.08.2026
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17:45 05.08.2026
В Нью-Йорке полицейская помогла сыну обстрелять конкурентов из другой банды

NYT: полицейскую из Нью-Йорка обвинили в покушении на убийство

© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщине-полицейской из Нью-Йорка Дженнифер Лакард предъявлено обвинение в покушении на убийство.
  • Ее 20-летний сын Чейз Лакард обвиняется в сговоре, покушении на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием за стрельбу у здания суда 29 июня.
  • Чейз Лакард скрылся с места преступления на машине, за рулем которой была его мать.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Женщине-полицейской из Нью-Йорка предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как она помогла своему сыну совершить нападение на членов конкурирующей банды, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в полиции города.
"Высокопоставленной сотруднице полиции округа Вестчестер Нью-Йорка было предъявлено обвинение в покушении на убийство… Сотрудница, Дженнифер Лакард… обвиняется в том, что помогла своему сыну скрыться с места стрельбы в Бронксе ранее этим летом", - говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Ее 20-летнего сына Чейза Лакарда также задержали и обвинили в сговоре, покушении на убийство и незаконном владении огнестрельным оружием. Он открыл огонь по группе людей 29 июня у здания суда, тогда никто не пострадал. Молодой человек сел в поджидавшую его машину, которая быстро уехала. Следствие показало, что за рулем была его мать.
Судебные документы также показывают, что в машине находился отец стрелявшего Джеймс Лакард, однако ему пока не предъявлены обвинения.
По информации телеканала ABC, сын Лакардов состоит в одной из банд, а стрельба связана с конфликтом между группировками.
Его уже задерживали в 2024 году после того, как он направил пистолет на полицейского, а тот в ответ ранил Лакарда-младшего в ногу.
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