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Киев делает ставку на террор против мирных россиян, заявил Небензя - РИА Новости, 05.08.2026
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19:12 05.08.2026 (обновлено: 19:13 05.08.2026)
Киев делает ставку на террор против мирных россиян, заявил Небензя

Небензя: Киев, терпя поражение, делает ставку на террор против мирных граждан РФ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим делает ставку на усиление террора против мирного населения России.
  • По словам Небензи, Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам.
ООН, 5 авг - РИА Новости. Киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террора против мирного населения России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Терпя поражение на поле боя, режим (Владимира) Зеленского делает ставку на усиление террора против мирного населения России", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Российский дипломат добавил, что Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам.
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