Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим делает ставку на усиление террора против мирного населения России.
- По словам Небензи, Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам.
ООН, 5 авг - РИА Новости. Киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террора против мирного населения России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат добавил, что Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям и гражданским объектам.