Тела убитых в Паттайе Назимовых передали семье

БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Тела убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых переданы семье для траурных мероприятий после окончания судебных экспертиз, сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай Яй в Паттайе, где ведется следствие по делу об их убийстве.