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Тела убитых в Паттайе Назимовых передали семье - РИА Новости, 05.08.2026
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14:09 05.08.2026 (обновлено: 14:14 05.08.2026)
Тела убитых в Паттайе Назимовых передали семье

Тела убитых в Паттайе Назимовых передали семье после судебной экспертизы

© Фото : Королевская полиция ТаиландаСледственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тела убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых переданы семье для траурных мероприятий.
  • Судебные экспертизы по делу об убийстве россиян в Паттайе завершены.
БАНГКОК, 5 авг – РИА Новости. Тела убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых переданы семье для траурных мероприятий после окончания судебных экспертиз, сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай Яй в Паттайе, где ведется следствие по делу об их убийстве.
"Все экспертизы завершены, тела уже переданы семье для траурных мероприятий", - сообщили РИА Новости в полиции.
Ранее тела погибших россиян были направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при Центральном полицейском госпитале в Бангкоке.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Там же было найдено второе захоронение с тремя телами, по предварительным данным, речь идет о тайской семье, убитой теми же преступниками.
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