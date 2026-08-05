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В России продолжает расти спрос на наличные, заявил ЦБ - РИА Новости, 05.08.2026
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16:15 05.08.2026
В России продолжает расти спрос на наличные, заявил ЦБ

Банк России обратил внимание на продолжающийся рост спроса на наличные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сберегательная активность населения в России в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой.
  • Менялась структура сбережений: увеличивались вложения в недвижимость, инструменты финансового рынка и спрос на наличные деньги.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сберегательная активность в России в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой, при этом менялась структура сбережений - увеличивался спрос на недвижимость, инструменты финансового рынка и наличные, говорится в материале ЦБ "Резюме обсуждения ключевой ставки".
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"Сберегательная активность населения в мае-июне несколько снизилась, но оставалась высокой. При этом менялась структура сбережений... Одновременно увеличивались доля вложений в недвижимость и инструменты финансового рынка, а также спрос на наличные деньги", - сказано там.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Объем наличных на руках у россиян в июле продолжал расти
3 августа, 23:42
Сообщается, что средства на депозитах также продолжали расти, однако их доля в приросте сбережений сокращалась.
Ранее РИА Новости, проанализировав данные регулятора, выяснило, что за июль на руках у россиян и бизнеса прибавилось наличных на 643,4 миллиарда рублей, что больше аналогичного показателя прошлого месяца на 43%. А с января этого года объем наличных на руках граждан и бизнеса уже вырос более чем на 2 триллиона рублей, в июле рост объема наличных ускорился до максимума с начала года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику.
По данным ЦБ, доля наличных в денежной массе в июне (последние данные) выросла до 14,7% с 14,5% в мае. Регулятор отмечал, что показатель находится вблизи исторических минимумов.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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