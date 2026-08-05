Биолог назвала нут хорошей альтернативой мясу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нут содержит от 20 до 25% белка и может служить альтернативой мясу, особенно для вегетарианцев.
- Нут богат витаминами группы B и E, минералами (железо, кальций, магний, калий) и полезен для здоровья при регулярном употреблении.
- У нута есть противопоказания, включая обострения некоторых заболеваний ЖКТ, а также он может вызывать повышенное газообразование, которое можно снизить, замочив нут в холодной воде перед приготовлением.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нут содержит до 25% белка и может стать заменой мясу, особенно для вегетарианцев, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
"В нуте содержится внушительное количество белка - от 20 до 25%, благодаря чему он становится хорошей альтернативой мясу. Это особенно актуально для людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения. Сложные углеводы в его составе дают продолжительное чувство сытости и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня", - сказала Лялина в беседе с "Газетой.Ru".
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Биолог отметила, что нут - востребованный продукт из семейства бобовых, ценность которого заключается в сбалансированном составе. Он богат витаминами группы B, E, а также минералами - железом, кальцием, магнием и калием, отметила Лялина.
Регулярное употребление продукта снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний благодаря антиоксидантам, а клетчатка улучшает работу кишечника, подчеркнула биолог. Нут также полезен при диабете, во время беременности и для мужского здоровья, добавила Лялина.
Однако специалист уточнила, что у продукта есть противопоказания: обострения гастрита, язвы, панкреатита, подагра и мочекаменная болезнь, индивидуальная непереносимость. С осторожностью его стоит давать детям до трех лет и пожилым людям из-за тяжести для пищеварения, подчеркнула Лялина.
"Есть еще один нюанс. Из‑за большого количества клетчатки нут может провоцировать повышенное газообразование и вздутие живота. Чтобы снизить этот эффект, перед приготовлением нут стоит замочить в холодной воде на 8-12 часов. Такой прием не только уменьшает дискомфорт в кишечнике, но и сокращает время варки, а также улучшает усвояемость продукта", - заключила биолог.
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