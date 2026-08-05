Рейтинг@Mail.ru
Биолог назвала нут хорошей альтернативой мясу - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 05.08.2026 (обновлено: 17:06 05.08.2026)
Биолог назвала нут хорошей альтернативой мясу

Биолог Лялина: нут может стать заменой мясу, особенно для вегетарианцев

© iStock.com / fcafotodigitalНут
Нут - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© iStock.com / fcafotodigital
Нут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нут содержит от 20 до 25% белка и может служить альтернативой мясу, особенно для вегетарианцев.
  • Нут богат витаминами группы B и E, минералами (железо, кальций, магний, калий) и полезен для здоровья при регулярном употреблении.
  • У нута есть противопоказания, включая обострения некоторых заболеваний ЖКТ, а также он может вызывать повышенное газообразование, которое можно снизить, замочив нут в холодной воде перед приготовлением.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нут содержит до 25% белка и может стать заменой мясу, особенно для вегетарианцев, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
"В нуте содержится внушительное количество белка - от 20 до 25%, благодаря чему он становится хорошей альтернативой мясу. Это особенно актуально для людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения. Сложные углеводы в его составе дают продолжительное чувство сытости и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня", - сказала Лялина в беседе с "Газетой.Ru".
Овощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Диетолог рассказала, что нужно есть в жару
Вчера, 13:37
Биолог отметила, что нут - востребованный продукт из семейства бобовых, ценность которого заключается в сбалансированном составе. Он богат витаминами группы B, E, а также минералами - железом, кальцием, магнием и калием, отметила Лялина.
Регулярное употребление продукта снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний благодаря антиоксидантам, а клетчатка улучшает работу кишечника, подчеркнула биолог. Нут также полезен при диабете, во время беременности и для мужского здоровья, добавила Лялина.
Однако специалист уточнила, что у продукта есть противопоказания: обострения гастрита, язвы, панкреатита, подагра и мочекаменная болезнь, индивидуальная непереносимость. С осторожностью его стоит давать детям до трех лет и пожилым людям из-за тяжести для пищеварения, подчеркнула Лялина.
"Есть еще один нюанс. Из‑за большого количества клетчатки нут может провоцировать повышенное газообразование и вздутие живота. Чтобы снизить этот эффект, перед приготовлением нут стоит замочить в холодной воде на 8-12 часов. Такой прием не только уменьшает дискомфорт в кишечнике, но и сокращает время варки, а также улучшает усвояемость продукта", - заключила биолог.
Батоны белого хлеба - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Гастроэнтеролог рассказала о вреде белого хлеба
3 августа, 14:35
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала