Биолог назвала нут хорошей альтернативой мясу

Краткий пересказ от РИА ИИ Нут содержит от 20 до 25% белка и может служить альтернативой мясу, особенно для вегетарианцев.

Нут богат витаминами группы B и E, минералами (железо, кальций, магний, калий) и полезен для здоровья при регулярном употреблении.

У нута есть противопоказания, включая обострения некоторых заболеваний ЖКТ, а также он может вызывать повышенное газообразование, которое можно снизить, замочив нут в холодной воде перед приготовлением.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Нут содержит до 25% белка и может стать заменой мясу, особенно для вегетарианцев, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"В нуте содержится внушительное количество белка - от 20 до 25%, благодаря чему он становится хорошей альтернативой мясу. Это особенно актуально для людей, отказавшихся от продуктов животного происхождения. Сложные углеводы в его составе дают продолжительное чувство сытости и помогают поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня", - сказала Лялина в беседе с "Газетой.Ru"

Биолог отметила, что нут - востребованный продукт из семейства бобовых, ценность которого заключается в сбалансированном составе. Он богат витаминами группы B, E, а также минералами - железом, кальцием, магнием и калием, отметила Лялина.

Регулярное употребление продукта снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний благодаря антиоксидантам, а клетчатка улучшает работу кишечника, подчеркнула биолог. Нут также полезен при диабете, во время беременности и для мужского здоровья, добавила Лялина.

Однако специалист уточнила, что у продукта есть противопоказания: обострения гастрита, язвы, панкреатита, подагра и мочекаменная болезнь, индивидуальная непереносимость. С осторожностью его стоит давать детям до трех лет и пожилым людям из-за тяжести для пищеварения, подчеркнула Лялина.