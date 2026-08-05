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В Курской области мужчина пострадал при наезде на мину - РИА Новости, 05.08.2026
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13:45 05.08.2026
В Курской области мужчина пострадал при наезде на мину

Житель Курской области получил переломы и ожоги при наезде на мину

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину в Рыльском районе Курской области.
  • Ранее губернатор Хинштейн сообщал о четырех раненых после атаки беспилотника ВСУ на предприятие в селе Малое Солдатское Курской области.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Мужчина получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области, его доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
До этого в среду Хинштейн сообщал о четырех раненых после атаки беспилотника ВСУ на предприятие в селе Малое Солдатское Курской области.
"В селе Трошино Рыльского района мужчина 1959 года рождения на автомобиле наехал на мину. В результате подрыва получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчину доставят в Курскую областную больницу.
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