В Курской области мужчина пострадал при наезде на мину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину в Рыльском районе Курской области.
- Ранее губернатор Хинштейн сообщал о четырех раненых после атаки беспилотника ВСУ на предприятие в селе Малое Солдатское Курской области.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Мужчина получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области, его доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В селе Трошино Рыльского района мужчина 1959 года рождения на автомобиле наехал на мину. В результате подрыва получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что мужчину доставят в Курскую областную больницу.