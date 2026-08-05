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В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения при взрыве дрона - РИА Новости, 05.08.2026
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В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения при взрыве дрона

В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения при взрыве дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Красный Октябрь Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения в результате детонации взрывного устройства.
  • В нескольких населенных пунктах Белгородского и Валуйского округов зафиксированы разрушения в результате атак БПЛА ВСУ.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
"В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации взрывного устройства мужчина получил множественные слепые осколочные ранения всего тела, частичную ампутацию стопы. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в настоящее время пациенту проводят операцию, затем его переведут в отделении реанимации травматологического профиля.
Также, по данным оперштаба, в результате атак БПЛА ВСУ зафиксированы разрушения в селах Красный Октябрь, Солохи, Толоконное и Отрадное Белгородского округа, городе Грайворон, селе Казинка Валуйского округа, поселках Ракитное и Пролетарский Ракитянского округа.
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