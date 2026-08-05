В Белгородской области мужчина получил тяжелые ранения при взрыве дрона

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Мужчина получил тяжелые ранения в результате взрыва дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

Уточняется, что в настоящее время пациенту проводят операцию, затем его переведут в отделении реанимации травматологического профиля.