В Пензе в полу музея СВО разместят нацистские нашивки и каску ВСУ

САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ, которые разместят под стеклом в полу.