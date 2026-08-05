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В Пензе в полу музея СВО разместят нацистские нашивки и каску ВСУ - РИА Новости, 05.08.2026
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В Пензе в полу музея СВО разместят нацистские нашивки и каску ВСУ

Мельниченко: Нацистские нашивки и каску ВСУ поместят в полу музея СВО в Пензе

© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области
Пенза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ.
  • Эти предметы разместят под стеклом в полу музея, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа народа в борьбе за независимость.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ, которые разместят под стеклом в полу.
«
"Передал в пензенский "Музей СВО" вражескую амуницию: нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности ликвидированных бандеровцев-карателей. Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
На видеозаписи, приложенной к публикации, Мельниченко уточняет, что нашивки, удостоверения и каску поместят в полу, чтобы по ним ходили.
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