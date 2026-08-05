В Пензе в полу музея СВО разместят нацистские нашивки и каску ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ.
- Эти предметы разместят под стеклом в полу музея, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа народа в борьбе за независимость.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что передал в пензенский музей СВО нашивки с нацистской символикой, каску и удостоверения военнослужащих ВСУ, которые разместят под стеклом в полу.
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"Передал в пензенский "Музей СВО" вражескую амуницию: нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности ликвидированных бандеровцев-карателей. Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
На видеозаписи, приложенной к публикации, Мельниченко уточняет, что нашивки, удостоверения и каску поместят в полу, чтобы по ним ходили.