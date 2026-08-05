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Мошенники летом активнее используют увлечение детей гаджетами - РИА Новости, 05.08.2026
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12:50 05.08.2026
Мошенники летом активнее используют увлечение детей гаджетами

Депутат Свищев: мошенники используют доверие детей и их увлечение играми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют доверие детей и их увлечение играми для выманивания личных данных и денег через соцсети и мессенджеры, предупредил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
  • Самая распространенная ловушка мошенников — обещание бесплатных игровых предметов и валюты, а также создание фейковых аккаунтов друзей.
  • Свищев призвал родителей учить детей безопасному поведению в интернете и укреплять доверие, чтобы дети могли делиться подозрительными сообщениями.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мошенники используют доверие детей и их увлечение играми, чтобы выманивать личные данные и деньги через соцсети и мессенджеры, предупредил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.
"Лето - время отдыха, но для мошенников это время работы. Пока дети играют в любимые игры и общаются в чатах, злоумышленники уже там. Они говорят с ними на одном языке, используют те же мемы и предлагают "бесплатные скины" или "секретные коды". Ребенок не видит угрозы, потому что ему пишет "свой". Это не просто обман, это настоящая охота. И цель - не только игровой аккаунт, а доступ к кошелькам родителей", - сказал Свищев "Ленте.ру".
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По словам депутата, самая распространенная ловушка мошенников - обещание бесплатных игровых предметов и валюты. Ребенку предлагают "редкий скин" или подарочную карту, просят перейти по ссылке и ввести данные аккаунта - в результате он теряет и аккаунт, и накопления, отметил Свищев.
Он добавил, что существует и другая схема обмана - фейковые аккаунты друзей, которые просят "одолжить" игровую валюту или перевести деньги на карту.
Особую опасность представляют фишинговые ссылки под популярными видео: переход по ним может привести к заражению устройства вирусом или краже данных, предупредил депутат. Подросткам также предлагают легкий заработок за лайки, репосты или комментарии, а затем выманивают данные или просят установить программу, пояснил Свищев.
"Ребенок не подозревает, что за "легкими деньгами" стоит кража данных. Он просто хочет помочь приятелю или заработать на новую игру. А мошенники играют на его доверии и желании получить что-то бесплатно. Это цинично и жестоко", - подчеркнул парламентарий.
Депутат отметил, что родители должны учить детей безопасному поведению: объяснять, что "бесплатные скины" не требуют ввода пароля, и включить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах. Важно установить правило: любые предложения "скачать", "отправить фото" или "перейти по ссылке" нужно обсуждать с родителями, добавил Свищев. Он уточнил, что главное - укреплять доверие, чтобы ребенок не боялся рассказать о подозрительных сообщениях и знал, что ему помогут, а не накажут.
Защита детей в интернете - это не запреты игр и социальных сетей, а разговоры, доверие и знание простых правил, заключил депутат.
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