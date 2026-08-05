Мошенники из киевского кол-центра выманивали деньги у граждан Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинская полиция в сотрудничестве с чешскими правоохранительными органами разоблачила преступную группу из 10 человек, организовавшую в Киеве мошеннический колл-центр.

Мошенники выманивали средства у граждан Чехии, обещая им сверхдоходы от биржевой торговли, и завладевали деньгами своих жертв, получая контроль над их устройствами и банковскими операциями.

Установлено по меньшей мере девять пострадавших граждан Чехии, у которых выманили 188 тысяч долларов, соорганизатору и исполнителям грозит до 12 лет лишения свободы.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мошенники из киевского колл-центра выманили 188 тысяч долларов у граждан Чехии, сообщает украинская полиция.

"Столичные полицейские в тесном сотрудничестве с чешскими стражами порядка разоблачили деятельность преступной группы в составе 10 человек, которая организовала в Киеве мошеннический колл-центр и выманивала средства у граждан Чешской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По данным следствия, мошенники находили жертв через специализированный веб-ресурс и убеждали их инвестировать в международные торговые платформы, обещая сверхдоходы от биржевой торговли. Затем потерпевших - преимущественно пожилых людей - склоняли устанавливать на свои компьютеры программу удаленного доступа. Получив контроль над устройствами и банковскими операциями, мошенники завладевали деньгами своих жертв. Похищенных средства злоумышленники переводили в криптовалюту.

В ведомстве рассказали, что участники мошеннического колл-центра арендовали офисное помещение в Киеве. Их деятельность координировал 33-летний соорганизатор из Киевской области . Киберполицейским удалось зафиксировали цифровые улики и отследить движение денежных потоков злоумышленников.

"В результате действий аферистов установлено по меньшей мере девять пострадавших граждан Чехии. Сумма средств, которую у них выманили фигуранты, составляет 8,4 миллиона гривен (188 тысяч долларов - ред.)", - уточнили в полиции.