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Мошенники из киевского кол-центра выманивали деньги у граждан Чехии - РИА Новости, 05.08.2026
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12:33 05.08.2026 (обновлено: 12:41 05.08.2026)
Мошенники из киевского кол-центра выманивали деньги у граждан Чехии

Мошенники из киевского кол-центра похитили 188 тысяч долларов у граждан Чехии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции в Киеве
Сотрудники украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская полиция в сотрудничестве с чешскими правоохранительными органами разоблачила преступную группу из 10 человек, организовавшую в Киеве мошеннический колл-центр.
  • Мошенники выманивали средства у граждан Чехии, обещая им сверхдоходы от биржевой торговли, и завладевали деньгами своих жертв, получая контроль над их устройствами и банковскими операциями.
  • Установлено по меньшей мере девять пострадавших граждан Чехии, у которых выманили 188 тысяч долларов, соорганизатору и исполнителям грозит до 12 лет лишения свободы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мошенники из киевского колл-центра выманили 188 тысяч долларов у граждан Чехии, сообщает украинская полиция.
"Столичные полицейские в тесном сотрудничестве с чешскими стражами порядка разоблачили деятельность преступной группы в составе 10 человек, которая организовала в Киеве мошеннический колл-центр и выманивала средства у граждан Чешской Республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
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По данным следствия, мошенники находили жертв через специализированный веб-ресурс и убеждали их инвестировать в международные торговые платформы, обещая сверхдоходы от биржевой торговли. Затем потерпевших - преимущественно пожилых людей - склоняли устанавливать на свои компьютеры программу удаленного доступа. Получив контроль над устройствами и банковскими операциями, мошенники завладевали деньгами своих жертв. Похищенных средства злоумышленники переводили в криптовалюту.
В ведомстве рассказали, что участники мошеннического колл-центра арендовали офисное помещение в Киеве. Их деятельность координировал 33-летний соорганизатор из Киевской области. Киберполицейским удалось зафиксировали цифровые улики и отследить движение денежных потоков злоумышленников.
"В результате действий аферистов установлено по меньшей мере девять пострадавших граждан Чехии. Сумма средств, которую у них выманили фигуранты, составляет 8,4 миллиона гривен (188 тысяч долларов - ред.)", - уточнили в полиции.
Сообщается, что в ходе 40 обысков полицейские изъяли у мошенников компьютерную технику, заметки, устройства для хранения криптовалюты, так называемые холодный кошельки, и более 56 тысяч долларов. Соорганизатору и девяти исполнителям в зависимости от их роли в схеме предъявили обвинение в мошенничестве в крупных размерах и в легализации имущества, полученного незаконным путем. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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