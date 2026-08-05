Эксперт рассказала о новых схемах работы телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Телефонное мошенничество превратилось в отлаженную систему с индивидуальным сценарием для каждой жертвы, рассказала Валентина Шилина.
- Современное мошенничество изучает человека, прежде чем подобрать под него уникальную ловушку.
- Универсальное правило защиты остается неизменным: «Перезвони сам».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина.
По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня.
"Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: "Перезвони сам!" - добавила эксперт.
В Госдуме предупредили о новых схемах мошенничества
4 августа, 07:53