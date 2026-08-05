Эксперт рассказала о новых схемах работы телефонных мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Телефонное мошенничество превратилось в отлаженную систему с индивидуальным сценарием для каждой жертвы, рассказала Валентина Шилина.

Современное мошенничество изучает человека, прежде чем подобрать под него уникальную ловушку.

Универсальное правило защиты остается неизменным: «Перезвони сам».

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина.

По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня.