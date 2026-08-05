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Эксперт рассказала о новых схемах работы телефонных мошенников - РИА Новости, 05.08.2026
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03:37 05.08.2026 (обновлено: 03:56 05.08.2026)
Эксперт рассказала о новых схемах работы телефонных мошенников

Руководитель проекта "Перезвони сам!" Шилина: у мошенников индивидуальный подход

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телефонное мошенничество превратилось в отлаженную систему с индивидуальным сценарием для каждой жертвы, рассказала Валентина Шилина.
  • Современное мошенничество изучает человека, прежде чем подобрать под него уникальную ловушку.
  • Универсальное правило защиты остается неизменным: «Перезвони сам».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
"Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку", - предупредила Шилина.
По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует - распространенной становится та, которая находит личную "боль" конкретной жертвы именно сегодня.
"Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: "Перезвони сам!" - добавила эксперт.
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