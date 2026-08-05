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Молдавия расходует стратегический запас воды, заявил министр Хаждер - РИА Новости, 05.08.2026
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16:11 05.08.2026 (обновлено: 16:24 05.08.2026)
Молдавия расходует стратегический запас воды, заявил министр Хаждер

Хаждер: Молдавия расходует стратегический запас воды из Днестра

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Река Днестр - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия начала использовать стратегический запас воды из Новоднестровского водохранилища из-за снижения уровня Днестра.
  • Власти Молдавии ввели ограничения на использование воды и меры по снижению потребления электроэнергии.
  • Министр окружающей среды республики Григоре Хаждер призвал жителей экономно использовать воду и адаптироваться к возможному дальнейшему снижению уровня реки.
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Молдавия начала использовать стратегический запас воды из Новоднестровского водохранилища на фоне снижения уровня Днестра, сообщил министр окружающей среды республики Григоре Хаждер.
Ранее в июле мэр Кишинева Ион Чебан заявил 20 июля, что власти Молдавии передали Украине контроль над водными ресурсами Днестра, а затем засекретили соответствующий документ. Градоначальник молдавской столицы отметил, что Украина снизила объем воды, сбрасываемой из гидроэлектростанции "Новоднестровск" в реку Днестр до 85 метров кубических в секунду, это на 15 метров кубических в секунду меньше, чем ранее. В начале августа власти Молдавии ввели ограничения на использование воды, а также меры по снижению потребления электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Днестре и роста цен на энергорынках.
"Мы расходуем стратегический запас водохранилища. Но никакой запас не является бесконечным. уровень воды в водохранилище на территории Украины значительно снизился, а приток воды оказался меньше объема сброса в Днестр", - сказал Хаждер в видеообращении.
Министр уточнил, что в настоящее время в водохранилище поступает около 30 кубометров воды в секунду, тогда как в Днестр сбрасывается примерно 85 кубометров. По его словам, власти контролируют ситуацию и принимают меры для сохранения стабильного водоснабжения населения.
Хаждер также призвал жителей экономно использовать воду, а операторам водоснабжения - адаптировать инфраструктуру к возможному дальнейшему снижению уровня реки.️
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
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В миреДнестрМолдавияУкраинаИон Чебан
 
 
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