Молдавия расходует стратегический запас воды, заявил министр Хаждер

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавия начала использовать стратегический запас воды из Новоднестровского водохранилища из-за снижения уровня Днестра.

Власти Молдавии ввели ограничения на использование воды и меры по снижению потребления электроэнергии.

Министр окружающей среды республики Григоре Хаждер призвал жителей экономно использовать воду и адаптироваться к возможному дальнейшему снижению уровня реки.

КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Молдавия начала использовать стратегический запас воды из Новоднестровского водохранилища на фоне снижения уровня Днестра, сообщил министр окружающей среды республики Григоре Хаждер.

Ранее в июле мэр Кишинева Ион Чебан заявил 20 июля, что власти Молдавии передали Украине контроль над водными ресурсами Днестра, а затем засекретили соответствующий документ. Градоначальник молдавской столицы отметил, что Украина снизила объем воды, сбрасываемой из гидроэлектростанции "Новоднестровск" в реку Днестр до 85 метров кубических в секунду, это на 15 метров кубических в секунду меньше, чем ранее. В начале августа власти Молдавии ввели ограничения на использование воды, а также меры по снижению потребления электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Днестре и роста цен на энергорынках.

"Мы расходуем стратегический запас водохранилища. Но никакой запас не является бесконечным. уровень воды в водохранилище на территории Украины значительно снизился, а приток воды оказался меньше объема сброса в Днестр", - сказал Хаждер в видеообращении.

Министр уточнил, что в настоящее время в водохранилище поступает около 30 кубометров воды в секунду, тогда как в Днестр сбрасывается примерно 85 кубометров. По его словам, власти контролируют ситуацию и принимают меры для сохранения стабильного водоснабжения населения.