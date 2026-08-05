Гендиректор компании — создателя дрона "Упырь" числится в базе "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор компании-создателя дрона «Упырь» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля в Свердловской области 4 августа.

Ткачук числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», который обвиняет его в организации и финансировании промышленного производства средств ведения войны против Украины.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гендиректор компании-создателя дрона "Упырь" Владимир Ткачук, который во вторник вечером пострадал в результате взрыва машины, числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.

Ткачук пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля в Свердловской области , за его жизнь борются медики, сообщали агентству в оперативных службах. Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.

Украинский ресурс обвиняет Ткачука в "организации и финансировании промышленного производства средств" ведения войны против Украины, а также в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". При этом, на украинском ресурсе 5 августа указано как "дата ликвидации" Ткачука с пометкой, что его "подорвали, но выжил".

Ранее на "Миротворце" агентство обнаружило другого разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова, который 29 июля был госпитализирован после покушения в Туле.