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Гендиректор компании — создателя дрона "Упырь" числится в базе "Миротворца" - РИА Новости, 05.08.2026
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15:21 05.08.2026
Гендиректор компании — создателя дрона "Упырь" числится в базе "Миротворца"

РИА Новости: Владимир Ткачук числится в базе данных сайта "Миротворец"

© Фото : ЖОГА/TelegramВладимир Ткачук
Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ЖОГА/Telegram
Владимир Ткачук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор компании-создателя дрона «Упырь» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва автомобиля в Свердловской области 4 августа.
  • Ткачук числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», который обвиняет его в организации и финансировании промышленного производства средств ведения войны против Украины.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Гендиректор компании-создателя дрона "Упырь" Владимир Ткачук, который во вторник вечером пострадал в результате взрыва машины, числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
Ткачук пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля в Свердловской области, за его жизнь борются медики, сообщали агентству в оперативных службах. Следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
Украинский ресурс обвиняет Ткачука в "организации и финансировании промышленного производства средств" ведения войны против Украины, а также в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". При этом, на украинском ресурсе 5 августа указано как "дата ликвидации" Ткачука с пометкой, что его "подорвали, но выжил".
Ранее на "Миротворце" агентство обнаружило другого разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова, который 29 июля был госпитализирован после покушения в Туле.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Вчера, 14:14
 
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