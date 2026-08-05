Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком в трудовой стаж

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж.

Инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком.

Мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые официально оформили отпуск по уходу за ребенком.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж.

"Родитель, который ухаживает за ребенком до трех лет, не должен терять в трудовых правах. Это время - не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. Мы предлагаем засчитывать этот период в непрерывный трудовой стаж в полном объеме", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, перерыв в непрерывном стаже может сказываться на размерах больничных, на условиях получения некоторых льгот и надбавок, а также на других трудовых гарантиях.

Лидер партии подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком, а значит, именно они рискуют потерять часть трудовых гарантий.

При этом, как уточнил политик, это мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые официально оформили отпуск по уходу за ребенком.