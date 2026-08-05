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Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком в трудовой стаж - РИА Новости, 05.08.2026
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05:18 05.08.2026
Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком в трудовой стаж

Лидер СР Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком в трудовой стаж

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМама с ребенком на пляже
Мама с ребенком на пляже - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж.
  • Инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком.
  • Мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые официально оформили отпуск по уходу за ребенком.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил засчитывать период ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж.
"Родитель, который ухаживает за ребенком до трех лет, не должен терять в трудовых правах. Это время - не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. Мы предлагаем засчитывать этот период в непрерывный трудовой стаж в полном объеме", - сказал Миронов РИА Новости.
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По его словам, перерыв в непрерывном стаже может сказываться на размерах больничных, на условиях получения некоторых льгот и надбавок, а также на других трудовых гарантиях.
Лидер партии подчеркнул, что инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, которые чаще всего берут отпуск по уходу за ребенком, а значит, именно они рискуют потерять часть трудовых гарантий.
При этом, как уточнил политик, это мера будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые официально оформили отпуск по уходу за ребенком.
"Мы должны создать условия, при которых рождение ребенка не становится для семьи риском потерять доход или трудовые права. Это вопрос уважения к родительскому труду и справедливая мера для миллионов семей", - подытожил Миронов.
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