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Правила приема в вузы могут скорректировать, заявили в Госдуме - РИА Новости, 05.08.2026
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18:49 05.08.2026 (обновлено: 18:50 05.08.2026)
Правила приема в вузы могут скорректировать, заявили в Госдуме

Депутат Смолин не исключил, что Минобрнауки скорректирует правила приема в вузы

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПриемная комиссия
Приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобалльников.
  • Среди обсуждаемых идей — введение квоты для победителей олимпиад и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности.
  • Осенью совместно с министерством при разработке новых правил приема будет выбран один из вариантов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобалльников, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса.
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"Мы предлагали различные варианты, вплоть до выделения дополнительных бюджетных мест в подобных случаях. Но и это предложение имеет обратную сторону", - сказал Смолин Росбалту.

По словам депутата, среди обсуждаемых идей - введение квоты для победителей олимпиад и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы снизить конкурсный отбор.
"Есть договоренность, что осенью совместно с министерством при разработке новых правил приема мы остановимся на одном из вариантов", - отметил Смолин.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября.
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