Правила приема в вузы могут скорректировать, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобалльников.

Среди обсуждаемых идей — введение квоты для победителей олимпиад и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности.

Осенью совместно с министерством при разработке новых правил приема будет выбран один из вариантов.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобалльников, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса.

« "Мы предлагали различные варианты, вплоть до выделения дополнительных бюджетных мест в подобных случаях. Но и это предложение имеет обратную сторону", - сказал Смолин Росбалту.

По словам депутата, среди обсуждаемых идей - введение квоты для победителей олимпиад и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы снизить конкурсный отбор.

"Есть договоренность, что осенью совместно с министерством при разработке новых правил приема мы остановимся на одном из вариантов", - отметил Смолин