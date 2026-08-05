Правила приема в вузы могут скорректировать, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобалльников.
- Среди обсуждаемых идей — введение квоты для победителей олимпиад и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности.
- Осенью совместно с министерством при разработке новых правил приема будет выбран один из вариантов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобрнауки РФ может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобалльников, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация, что абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса.
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"Мы предлагали различные варианты, вплоть до выделения дополнительных бюджетных мест в подобных случаях. Но и это предложение имеет обратную сторону", - сказал Смолин Росбалту.
По словам депутата, среди обсуждаемых идей - введение квоты для победителей олимпиад и предоставление им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы снизить конкурсный отбор.
"Есть договоренность, что осенью совместно с министерством при разработке новых правил приема мы остановимся на одном из вариантов", - отметил Смолин.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили РИА Новости, что приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября.